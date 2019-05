Portugal vence Rússia e decide passagem aos quartos com a Islândia

Hoje às 17:47 Facebook

A seleção portuguesa de sub-17 venceu (2-1), esta terça-feira, a Rússia na segunda jornada do grupo C do Campeonato da Europa, e vai decidir a passagem aos quartos de final com a Islândia, na última ronda.

Em Dublin, o conjunto orientado por Emílio Peixe, que na primeira jornada perdeu com a Hungria, marcou por intermédio de Gonçalo Batalha e Gerson Sousa, aos 16 e 50 minutos, sendo que os russos reduziram através de Kiril Schetinin, aos 68.

Portugal passa a somar três pontos, os mesmos da Islândia, que esta terça-feira foi derrotada pelos húngaros (2-1), que lideram o grupo com seis e já asseguraram o primeiro posto. Na última ronda, na sexta-feira, a seleção nacional vai decidir com os islandeses quem acompanha a Hungria para os quartos de final, enquanto a Rússia já não tem qualquer possibilidade de apuramento.

Ficha de jogo:

Local: Estádio Belfield Bowl, em Dublin, República da Irlanda

Árbitro: Krzysztof Jakubik (Polónia)

Ao intervalo: 1-0

Golos: Gonçalo Batalha (16), Gerson Sousa (50), Kirril Schetinin (68 gp)

Amarelos: Filipe Cruz (68), João Daniel (89)

As equipas alinharam com:

Portugal: Samuel Soares; Filipe Cruz, Tomás Araújo, Eduardo Quaresma e Rafael Brito; João Daniel, Gonçalo Batalha (Daniel Rodrigues, 63) e Tiago Ribeiro (Paulo Bernardo, 76); Bruno Tavares (Henrique Pereira, 81), Gerson Sousa (Pedro Brazão, 76) e Tiago Tomás (Fábio Silva, 63)

Treinador: Emílio Peixe

Rússia: Aleksandr Alekseev, Daniil Denisov (Tigran Avanesyan, 63), Lev Ushakhin, Nikita Kotin, Vadim Konyukhov, Aleksandr Mukhin (Andrei Savinov, 46), Igor Vorobyev, Ivan Shmakov (Daniil Shamkin, 46), Kirril Schetinin, Stepan Melnikov (Islam-Bek Gubzhokov, 33) e Ilya Golyatov (Egor Shapovalov, 53)

Treinador: Dmitri Khomukha