Portugal vence Suíça ao intervalo com golo de Ronaldo

A seleção portuguesa está a vencer a Suíça, por 1-0, ao intervalo, nas meias-finais da final four da Liga Nações, no Estádio do Dragão. O golo pertenceu a Cristiano Ronaldo, aos 25 minutos, num livre direto soberbo, que deixou o guarda-redes helvético, Sommer, colado ao relvado.

Durante os 45 minutos iniciais, as oportunidades de golo dividiram-se. Antes do 1-0, Ronaldo teve outra boa oportunidade mas a bola saiu ao lado. Já do lado suíço, a primeira chance chegou logo aos três minutos, por Shaqiri, que permitiu uma boa defesa a Rui Patrício. Perto do intervalo, Seferovic atirou à barra e João Félix falhou também uma boa oportunidade. Nesta última situação, parece ter havido motivo para penálti.