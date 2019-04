Portugal vence Suíça no Torneio de Montreux

Hoje às 00:44 Facebook

A seleção portuguesa venceu a congénere suíça por 9-4 na primeira jornada do grupo A do Torneio de Montreux, em França, com o avançado Gonçalo Alves em destaque ao marcar quatro golos.

Portugal adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Gonçalo Alves, hoquista do FC Porto que oito minutos depois fez o 2-0. Hélder Nunes (13 minutos) e Miguel Vieira (21) fizeram o 4-0 com que chegou o tempo de descanso.

Cinco minutos depois do reatamento da partida, Lorenzo Rui reduziu para os suíços, mas Miguel Vieira bisou no encontro logo na jogada seguinte e colocou o marcador nos 5-1, resultado desfeito logo a seguir por Lorenzo Rui, que voltou a faturar e estabeleceu o 5-2.

Logo a seguir, Portugal voltou a responder e Hélder Nunes fez o 6-2, e os suíços Gian Rettemund (33 minutos) e Marzio Vanina (38 minutos) ainda reduziram para 6-4, antes de Gonçalo Alves voltar a marcar, e logo por duas vezes, colocando o marcador nos 8-4. E João Rodrigues fixou o resultado final de 9-4 no último minuto do encontro.

No outro jogo do grupo A, Angola bateu Espanha por 4-3, enquanto os dois jogos do grupo B terminaram com vitórias folgadas da Argentina e de França. A seleção sul-americana bateu Itália por 6-2, enquanto França bateu o clube que organiza o torneio, o Montreux HC, por 8-1.