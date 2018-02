Português nos Jogos Olímpicos de Inverno termina em 66.º lugar

Hoje às 11:46 Facebook

O esquiador português Arthur Hanse terminou, este domingo, na 66.ª posição o slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, na Coreia do Sul, com um tempo total de 2:43.95 minutos, a quase 26 segundos do vencedor, Marcel Hirsher.

Na prova, Arthur Hanse, nascido em Paris e a residir em França, gastou um minuto, 22 segundos e 43 centésimos na primeira manga, somando mais um minuto, 21 segundos e 52 centésimos na segunda, ficando na 66.ª posição entre 85 inscritos.

O austríaco Marcel Hirscher, que venceu a Taça do Mundo de esqui alpino por seis vezes, conquistou a sua segunda medalha de ouro nestes jogos, disputados na estância sul-coreana de YongPyong. Obteve um tempo total de 2:18.04.

O norueguês Henrik Kristoffersen ficou a um segundo e 27 centésimos do vencedor e logo depois, com a medalha de bronze, o francês Alexis Pinturault, com mais um segundo e 31 centésimos