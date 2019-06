Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:59 Facebook

A conferência de imprensa de Bernardo Silva, na terça-feira, ficou marcada por um momento caricato devido a um problema no serviço de tradução.

Bernardo Silva foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo desta quarta-feira, frente à Suíça, a contar para as meias-finais da Liga das Nações. O jogador falava em português quando um dos jornalistas presentes lhe pediu para responder a uma pergunta em inglês devido a um problema no serviço de tradução. O médio foi "proibido" mas, no fim, foi dada razão ao jornalista e Bernardo Silva acabou mesmo por responder em inglês.

Portugal procura garantir um lugar na final da Liga das Nações, esta quarta-feira no Estádio do Dragão, frente à Suíça. O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.

Veja o momento (a partir dos 3.43 minutos):