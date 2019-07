Portugueses abrilhantam regresso do Wolverhampton à Europa

Hoje às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Jota e Rúben Vinagre marcaram os golos da vitória sobre o Crusaders (2-0), os primeiros do Wolves na Europa em 40 anos.

Esta quinta-feira não foi um dia qualquer no Molineux. Quase 40 anos depois, o estádio do Wolverhampton voltou a receber um jogo das competições europeias e a data fica ainda assinalada com uma importante vitória e em bom português.

Na primeira mão da segunda pré-eliminatória de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, a equipa de Nuno Espírito Santo dominou o Crusaders (Irlanda da Norte) e venceu com dois golos sem resposta.

Diogo Jota marcou o tal primeiro golo do clube na Europa desde 1969 e foi Rúben Vinagre a consumar o triunfo. Rui Patrício, João Moutinho e Rúben Neves também foram utilizados.