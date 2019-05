Portugueses apurados para três finais na segunda etapa da Taça do Mundo

Hoje às 18:09 Facebook

Os canoístas portugueses conseguiram, esta sexta-feira, apuramentos para três finais A, no primeiro dia da segunda etapa da Taça do Mundo, em Duisburgo, a que se somam outras duas já garantidas.

Na ronda inaugural da prova em Duisburgo, na Alemanha, apenas Hugo Rocha ficou fora de competição para os próximos dias, com Fernando Pimenta a conseguir duas finais, além de uma já garantida, e Joana Vasconcelos e Teresa Portela mais uma.

Nos 1.000 metros, o atleta luso venceu a 'heat' de forma confortável antes de voltar a fazê-lo nas meias-finais, aí com um tempo de 03.34,374 minutos, lutando por medalhas pelas 12:09 (11:09 de Lisboa) de sábado, a que se soma a final dos 5.000 metros, no domingo, distância em que também competirá, nos femininos, Joana Vasconcelos.

Em K1 500 metros, Pimenta foi esta sexta-feira segundo na eliminatória, atrás do alemão Tom Liebscher, conseguindo depois vencer a meia-final em que participou, com um tempo de 01.40,767 minutos, seguindo para a final de sábado.

Na mesma distância, mas em K2 feminino, Joana Vasconcelos e Teresa Portela apuraram-se para a final A da distância, no sábado, ao serem quartas classificadas nas eliminatórias e terceiras na primeira meia-final.

Na mesma distância, mas em masculino, Emanuel Silva e João Ribeiro acabaram em segundo a sua eliminatória e vão disputar as meias-finais no sábado de manhã, com vista a competirem por medalhas no mesmo dia.

Bruno Afonso e Marco Apura fizeram os 500 metros em C2 na segunda eliminatória da categoria, acabando no sexto lugar, apurando-se para a meia-final, no sábado, no mesmo dia em que disputam as 'meias' de 1.000 metros.

Em K1 200 metros, Hugo Rocha foi sexto na quarta eliminatória, a mais de dois segundos do vencedor, e ficou de fora da possibilidade de ser repescado para as meias-finais.