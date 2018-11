Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

O encontro deste sábado entre Itália e Portugal, em Milão, ficou marcado por um grande momento vindo das bancadas.

Tancredi Palmeri, jornalista italiano presente no Estádio Giuseppe Meazza, explicou nas redes sociais que o momento das bancadas começou quando adeptos portugueses ligaram as lanternas do telemóvel para chamar outros fãs lusos que se encontravam do outro lado do recinto.

Perante o momento, o estádio respondeu em força e o Giuseppe Meazza ficou todo iluminado.