Presidente da Liga espanhola encantado com Félix: "É um superjogador"

Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Liga espanhola elogiou, na manhã desta quarta-feira, o craque do Atlético de Madrid, e apelou ao governo luso para "decretar" a centralização dos direitos de transmissão televisivos do futebol. Declaração sob o olhar atento e concordante de Pedro Proença.

Javier Tebas, número um e homem forte da "La Liga", elogiou a entrada de João Félix na prova do país vizinho. O que trouxe à Liga espanhola? "Sobretudo a contratação mais cara deste ano para o Atlético de Madrid e não para Real ou Barcelona. Isso demonstra que a Liga está a produzir maior equilíbrio no topo da classificação. É um jogador jovem com um valor superior ao do negócio de Hazard, figura da Premier League na temporada passada. Percebe-se que estamos perante um "superjogador" que criou muito expectativa e tornou-se num ativo importante da nossa competição em apenas três jornadas", garantiu o responsável, à margem da "Socrecerex Europa 2019", evento que decorre hoje e amanhã, em Oeiras.

Por outro lado, o dirigente não se coibiu de abordar a questão da centralização dos direitos televisivos, fundamental, no seu entender para "mudar o futebol" no país vizinho e sugeriu a importação lusa ainda que com a intervenção do governo português. Declaração realizada sob o olhar atento e concordante de Pedro Proença, homólogo luso.

"É uma mensagem que lanço a Portugal e ao seu governo. No mundo todas as grandes ligas têm os direitos centralizados. E não pode ser Portugal o único a não os ter", referiu, lembrando que a unificação dos vários interesses em Espanha foi resolvida pela via legislativa.

Pedro Proença, por sua vez, defensor da medida, acredita que o plano se tornará real mais cedo ou mais tarde. "Falta uma ação concertada e hoje todos percebemos o que isso significa na industria, nomeadamente a possibilidade de conseguir mais receita e a forma como é distribuída. Mas fundamentalmente a possibilidade de podermos controlar o conteúdo do futebol e torná-lo muito mais positivo. Este é o caminho como referia Javier Tebas. Não podemos ter toda a Europa a uma velocidade e Portugal no sentido contrário. Isto acontecerá naturalmente, a questão que se coloca é saber quando? Quem conhece a realidade da Liga espanhola antes e depois de Javier Tebas sabe a diferença e isso deveu-se, essencialmente, ao controlo dos direitos audiovisuais. Foi a chave do sucesso", destacou o líder da Liga lusa.