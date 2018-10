Presidente da Liga espanhola pretende criar troféu Messi para MVP da temporada

Hoje às 13:31 Facebook

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, anunciou, esta terça-feira, a intenção de criar um troféu com o nome do internacional argentino Lionel Messi para premiar o melhor jogador da temporada no campeonato espanhol.

"Teria que pensar nisto. Eu acho que o Messi vai ser o melhor da história do futebol, talvez já o seja", disse o presidente da Liga espanhola, numa entrevista ao Goal.

Para Tebas, o futebolista argentino que representa o FC Barcelona supera todas as outras figuras do futebol, por estar sempre no nível "máximo" desde a sua juventude.

"Não há limites,ele está sempre no nível máximo e nunca desce de nível. Seria uma boa ideia criar no futuro um troféu para o melhor jogador da temporada e com o nome de Messi", disse Tebas.

O presidente de "LaLiga" lembrou que existe atualmente um prémio para o melhor marcador da Liga, o prémio Zarra, e por isso deveria haver também um prémio para o melhor jogador (MVP).

Messi está atualmente lesionado no braço direito e falhou o 'el clássico' frente ao Real Madrid, no domingo, em Camp Nou, onde o FC Barcelona goleou os "merengues" por 5-1.