Presidente da República almoçou com seleção portuguesa em dia decisivo

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, almoçou esta terça-feira com a seleção portuguesa de futebol, que defronta hoje a Suíça às 19.45 horas, no Estádio da Luz, em jogo decisivo para o apuramento direto para o Mundial 2018.

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que indica que Marcelo Rebelo de Sousa quis "demonstrar o seu apoio à equipa, no dia em que Portugal pode garantir o seu apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo 2018".

No almoço com a equipa, o presidente da República esteve acompanhado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, Tiago Craveiro, diretor da FPF, Humberto Coelho, vice-presidente da FPF, e João Vieira Pinto, diretor para as seleções seniores.

A Suíça, que tem nove vitórias em nove jogos, lidera o grupo B com 27 pontos, mais três do que Portugal, que necessita da vitória para alcançar já a qualificação.

A nível de diferença de golos, o principal fator de desempate, a seleção nacional tem saldo positivo de 26, contra 18 dos helvéticos.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19.45 horas e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.