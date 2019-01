Presidente da SAD do Leixões ataca Salvador: "Não sou trolha como ele"

Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da SAD do Leixões diz que o Sporting de Braga "não merecia um presidente tão pequenino"

Paulo Lopo reagiu, nesta quinta-feira, às duras acusações que lhe foram feitas por António Salvador, presidente do Sporting de Braga, sobre as abortadas contratações de Bernardo Silva e Pedro Henrique, futebolistas do Leixões que vão mudar-se para o Benfica e que também eram alvo do clube minhoto.

"Dirigentes como o Salvador têm de acabar. Ele tem de respeitar as minhas opções, como a dos outros dirigentes. Faço o que é melhor para o Leixões, e não o que é melhor para ele. Isto não lhe dá o direito de dizer que somos menores. Nós somos maiores que ele. Sou licenciado e tenho dois mestrados, não sou trolha como ele", disparou Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, da LigaPro.

O dirigente da sociedade leixonense não gostou de ter sido apelidado de "Lopo em pele de cordeiro" pelo homólogo braguista e contra-atacou: "O presidente do Leixões é uma pessoa séria, que nunca teve empresas de penhora à porta de casa. Respeito muito o Braga, que é um clube que tem crescido bastante, mas, infelizmente, tem um presidente pequenino", referiu, ao JN, o líder da SAD do emblema de Matosinhos.