Presidente de clube entrou em campo armado durante jogo na Grécia

O jogo entre o PAOK e o AEK, do campeonato grego, teve de ser interrompido devido a vários incidentes.

O encontro entre as equipas gregas do PAOK e do AEK foi interrompido após alguns incidentes no relvado e nas bancadas. A confusão começou quando o PAOK, através de Fernando Varela, chegou ao golo, o primeiro do encontro.

O juiz da partida validou o golo mas, após conversar com os assistentes, voltou atrás com a decisão. Perante tal desfecho, os adeptos não ficaram satisfeitos e invadiram o relvado. Até o dono do PAOK , que estava alegadamente armado, foi ao terreno de jogo pedir aos jogadores que abandonassem as quatro linhas.