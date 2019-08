Presidente do Bayern aconselha Renato Sanches a acalmar-se

JN Hoje às 22:58 Facebook

Lançado apenas para os últimos cinco minutos no jogo do Bayern Munique frente ao Hertha Berlim, na jornada inaugural do campeonato alemão, o português Renato Sanches voltou a demonstrar insatisfação pelo reduzido tempo de jogo. As afirmações não agradaram ao presidente dos bávaros que aconselhou o jogador português a acalmar-se.

"Não estou chateado, mas esta situação não é boa para mim. É a segunda vez que peço para sair e não me deixam. Jogar cinco minutos, como aconteceu hoje, não é suficiente para mim. É tudo o que tenho para dizer", disse o antigo jogador do Benfica.



As palavras não foram aceites com agrado por parte de Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, que respondeu de imediato.

"Não o vamos vender. É melhor que ele se acalme", afirmou.