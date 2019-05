Presidente do Benfica junta-se à CDU no encerramento de campanha

Hoje às 22:09 Facebook

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, marcou, esta sexta-feira, presença no jantar de encerramento da campanha europeia da CDU, num hotel de Santa Iria da Azóia, Loures, deixando subentendido que vai votar na coligação PCP/PEV.

"O voto é secreto, mas o meu é de esquerda de certeza", limitou-se a responder à Lusa, num primeiro momento, ao sentar-se numa das mesas do salão reservado, com capacidade para cerca de 600 pessoas, ainda antes do comício final, marcado para o Seixal, onde o Benfica, recém-sagrado campeão nacional de futebol pela 37.ª vez, tem o seu centro de estágios e formação do "desporto-rei".

"[O meu voto] É de esquerda de certeza. Só lhe posso dizer uma coisa, sou bairrista, sou de um bairro popular, portanto, tire as ilações o que quiser", completou Luís Filipe Vieira, escusando-se a assumir expressamente que irá votar CDU no domingo.