Presidente do Braga diz que "não há, nem nunca houve, saco azul" no clube

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse, na segunda-feira, que não existe qualquer 'saco azul' no clube, pouco depois do jogo com o Sporting, para a quinta jornada da I Liga de futebol.

A Procuradoria-Geral da República recebeu uma denúncia sobre um alegado esquema de transações sem faturas ou com recurso a documentos falsos, que remeteu para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Braga, tendo dado origem a um inquérito, segundo avançou o "Jornal de Notícias" no sábado.

"Não há, nem nunca houve, 'saco azul' neste clube. [No Sporting de Braga] Há muitos sacos vermelhos, carregados de trabalho, ambição e de esperança para o futuro. Sabemos de onde é que as coisas vêm", disse, após a vitória diante do Sporting (1-0).

António Salvador disse ainda que "não há nada que desestabilize" o Sporting de Braga, assumindo que o clube vai continuar a "trabalhar, com ambição e humildade".

"Durmo tranquilo. Somos um clube cumpridor, que paga cerca de 10 milhões de euros ao Estado, por ano. Sabemos bem a responsabilidade social e perante o Estado que temos, além de que este clube é acompanhado permanentemente pelas Finanças", concluiu.