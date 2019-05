Hoje às 12:11 Facebook

Vítor Pataco não gostou de ver a montagem caricatural da claque do F. C. Porto, numa tarja exibida no último clássico, com Sporting, e que felicitou os árbitros pelo título do Benfica. Vítor Pataco criticou, sobretudo, ver caricaturados o primeiro-ministro António Costa e a juíza Ana Peres.

"Como cidadão confesso que não fico agradado por ver dois órgãos de soberania envolvidos de forma negativa nos problemas que são do futebol", disse Vítor Pataco, citado pelo "Jornal Económico".