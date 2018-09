Presidente do IPDJ diz-se vítima de má-fé

Ontem às 23:35 Facebook

Twitter

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, rejeitou as acusações de que está a ser alvo, considerando-as de má-fé e estranhou a divulgação de atas fora do contexto.

"No dia de hoje foram difundidas notícias que aludem a uma ata do Conselho Diretivo deste Instituto, documento interno e de acesso restrito, o que causa estranheza. Perante esta circunstância, e enquanto visado, tenho o dever de esclarecer que os excertos divulgados fora da globalidade da ata induzem a interpretações que alteram a verdade dos factos, os quais serão esclarecidos em sede própria, conforme já tinha anunciado no comunicado emitido ontem [quinta-feira], dia 06 de setembro", refere Vítor Pataco, em comunicado enviado à agência Lusa.

O atual presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) foi esta sexta-feira "visado" pelo F.C. Porto, com o clube azul e branco a acusar Vítor Pataco de ter agido "nove meses a fio com o propósito de evitar a notificação do SL Benfica sobre a nulidade do regulamento de segurança e utilização do Estádio da Luz".

Os "dragões" evocam uma das atas das reuniões do Conselho Diretivo (CD) do IPDJ e dizem que a mesma vem confirmar que "Vítor Pataco não reunia condições de isenção para ser promovido a novo presidente deste Instituto".

"Rejeito todas as acusações de má-fé de que estou a ser alvo e tudo farei para que o cabal esclarecimento dos factos seja feito com brevidade", acrescenta o presidente do IPDJ na nota enviada à Lusa.

Também o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, presente no Porto na apresentação do livro da ex-atleta Aurora Cunha, pediu "tranquilidade para o IPDJ" e reiterou o seu apoio a Vítor Pataco.