Clubes ameaçam parar competições, diz presidente do Marítimo

João Pedro Campos Hoje às 19:30, atualizado às 19:37 Facebook

Twitter

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, afirmou, esta quarta-feira, em Coimbra, que os clubes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional admitem parar as competições profissionais e de formação se não virem satisfeitas as propostas feitas ao Governo relativamente à Lei da Violência e das apostas desportivas.

A possibilidade foi levantada pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, no final da quarta cimeira de presidentes, que se realizou esta quarta-feira em Coimbra, não tendo, no entanto, concretizado as críticas. "Não nos revemos na forma como o futebol português anda a ser tratado. Pensamos e ponderamos seriamente parar as competições se, a curto prazo, isto não for uma preocupação governamental", entende.

Em causa está a Lei da Violência no Desporto, cuja proposta governativa não satisfaz os clubes, as taxas pagas nos seguros e as receitas decorrentes das apostas desportivas. No entender de Carlos Pereira, tem havido uma demora por parte do Governo na concretização destas propostas. "Não podemos andar a pensar que o amanhã é muito longo, queremos que o amanhã seja mesmo o amanhã. E queremos que as propostas sejam pensadas em prol do que pagamos durante o ano, e dos postos de trabalho que temos. Somos das indústrias mais fiscalizadas do país e das que mais paga para o Orçamento do Estado", acusa.

O presidente da Liga, Pedro Proença, compreende as críticas dos clubes, mas lembra que tem havido reuniões com a secretaria de Estado do Desporto e Juventude. "Todas as formas de protesto são de considerar, mas existe um espaço suficiente para encontrar soluções", aponta.