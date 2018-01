Presidente do Marítimo está internado no Hospital do Funchal

Hoje às 13:34 Facebook

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, está internado no Hospital do Funchal desde segunda-feira, mas permanece em estado estável.

"O presidente Carlos Pereira deu entrada na tarde de segunda-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após ter sido consultado por médico particular. O presidente do C.S. Marítimo está internado e encontra-se numa situação estável", refere o comunicado publicado no sítio oficial do emblema na internet.

Apesar de o clube insular não ter revelado mais detalhes, vários órgãos de comunicação social informaram que o dirigente terá sentido uma indisposição na segunda-feira, tendo depois sido admitido no serviço de cardiologia.

Carlos Pereira é presidente do Marítimo desde julho de 1997.