Presidente do Nantes confirma Waris

JN Ontem às 19:05 Facebook

Twitter

Waldemar Kita, presidente do Nantes, confirmou que Majeed Waris vai jogar ao serviço do Nantes na temporada 2018/19.

Waldemar Kita, presidente do Nantes, confirmou a presença de Majeed Waris no plantel do emblema francês para a época 2018/19. O avançado ganês, que chegou ao F. C. Porto em janeiro proveniente do Lorient, vai jogar no Nantes por empréstimo de uma temporada. Kita aproveitou ainda para comunicar que Gabriel Boschilia (Mónaco) e Matt Miazga (Chelsea) também serão reforços para Miguel Cardoso.

"Esses cinco negócios [Waris, Boschilia e Miazga, além dos oficializados Fábio e Lucas Evangelista] estão feitos. Agora, vamos ver se vamos juntar mais um ou dois jogadores à equipa", atirou o líder do clube francês ao jornal "L'Équipe".