Presidente do Olympiakos multa plantel e afasta jogadores por maus resultados

Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

O presidente do Olympiakos, Evangelos Marinakis, multou o plantel de futebol principal e enviou todos os jogadores de férias até ao final da temporada, em virtude dos maus resultados na Liga grega de futebol.

Segundo a imprensa grega, Evangelos Marinakis fez na segunda-feira um discurso diante dos jogadores da equipa principal, que inclui o português André Martins, no qual lhes terá explicado que estarão "de férias" até ao início da próxima temporada.

Eu e o resto dos adeptos já vos tolerámos que chegue, vão-se embora hoje

"Vou reconstruir o Olympiakos de uma ponta a outra, e será a equipa com que sonhámos, eu e o resto dos adeptos já vos tolerámos que chegue, vão-se embora hoje", atirou o dirigente, segundo vários órgãos de comunicação social da Grécia.

Além de colocar os jogadores de férias, Marinakis, que também é presidente do clube inglês da segunda divisão Nottingham Forest, multou o plantel em 400 mil euros, verba que será utilizada para apostar na formação.

Segundo Marinakis, metade da multa deve-se ao empate do fim de semana, em casa do Levadiakos, e a outra metade pelo mesmo resultado no início do mês, face aos rivais Panathinaikos.

Em causa estão os maus resultados da equipa principal, que segue em terceiro no campeonato, a três pontos do líder, o AEK, com um jogo a menos, a cinco jornadas do fim da "Superliga", que a formação de Pireu venceu nas últimas sete temporadas.

Esta temporada, o clube vai no terceiro treinador, o espanhol Óscar García, que se segue ao albanês Besnik Hasi e ao grego Takis Lemonis, numa época em que, na Liga dos Campeões, encontrou o Sporting na fase de grupos, perdendo os dois jogos face ao emblema luso.

"Pago milhões para que vocês tenham tudo, por vossa causa já tive três treinadores, mas no fim parece que vocês é que têm culpa", disparou o líder grego, que acusou os jogadores de pensarem "mais nas casas e carros lindos" do que na equipa.

O objetivo, para os jogos que faltam até final do campeonato, é utilizar os jogadores que Marinakis considerar que devem continuar a atuar pela equipa principal, combinados com atletas das camadas jovens do clube.

Além de André Martins, o plantel do Olympiakos incluiu ainda, até ao final de janeiro, o português Diogo Figueiras, agora no Sporting de Braga, e conta ainda com o colombiano ex-Sporting de Braga Felipe Pardo e o brasileiro ex-Estoril Sebá.