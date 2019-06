Presidente do Tondela esclarece negócio com espanhóis e diz que não vendeu clube

Hoje às 10:07 Facebook

O presidente do Tondela esclareceu na assembleia-geral do clube o negócio de seis milhões de euros realizado em 2018 com o grupo espanhol Hope e anunciou que o início da construção da cidade desportiva arranca este ano.

"Não vendi o clube, o clube e o seu património estão intactos, aquilo que o Tondela perdeu foi tão somente três situações, para que fique claro o que o Tondela alienou: os jogadores de futebol, os seus passes e contratos, os direitos televisivos e um autocarro", revelou Gilberto Coimbra.

No decorrer da assembleia-geral do clube, o dirigente, que falou durante quase uma hora e perante cerca de 70 sócios, explicou pela primeira vez o negócio, que foi oficializado e tornado público em 15 de novembro de 2018, com a passagem de 80% das ações da SAD para uma empresa do grupo Hope, com sede em Madrid.

"Não disse o número na outra assembleia, porque ainda não estava bem definido, mas divulgo agora. Estes 80% foram vendidos por 6,2 milhões de euros e, que eu saiba, nenhum clube que se queira manter na primeira Liga conseguiu tais valores, sendo que os 200 mil euros são para o aumento de capital", divulgou.

Gilberto Coimbra lembrou que o grupo Hope "é também dono do Granada (Espanha), tem uma percentagem confortável do Parma (Itália), é dono de uma equipa profissional na I Liga da China e de uma outra equipa chinesa e de uma equipa de basquetebol nos Estados Unidos".

"E tem uma outra coisa muito importante, que é o espírito e conhecimento do futebol e negoceia também em direitos televisivos para variadíssimos países. Por isso é que optámos por este grupo, porque tivemos quatro ou cinco propostas, nomeadamente do Deco", revelou.

Gilberto Coimbra explicou ainda que dos seis milhões, "três só serão entregues quando estiverem concluídas as obras da cidade desportiva" e, até à data, já entregou 2,4 milhões de euros e o clube já gastou 370 mil euros na aquisição do terreno" para a construção do complexo desportivo.

O dirigente, que termina o mandato no próximo ano, anunciou aos sócios que "ainda este ano vão arrancar as obras para a cidade desportiva, um compromisso assumido com o grupo espanhol" e que também é "a concretização de um sonho, o de dar continuidade à formação do futebol tondelense".