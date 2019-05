Presidente do V. Setúbal: "Veríssimo foi um carteiro que fez uma encomenda"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:31 Facebook

Depois da derrota frente ao Boavista, no Bonfim, o presidente do Vitória de Setúbal deixou duras críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo, a quem chamou de "carteiro".

Num jogo decisivo para as contas da permanência na Liga, o Boavista venceu (3-0) no Bonfim e assegurou mais uma época no escalão principal num duelo marcado por três expulsões na equipa da casa, que acabou reduzida a oito unidades.

Após o apito final, Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, arrasou a arbitragem de Fábio Veríssimo.



"O que aconteceu aqui não foi uma vergonha, mas sim um nojo. O senhor Veríssimo, a quem não chamo árbitro para não desrespeitar a classe, foi um carteiro que fez uma encomenda neste jogo. Sabemos o que se passou e isto não vai ficar por aqui. Somos um clube de gente séria, aqui não brincam mais. Este árbitro não arbitra mais aqui. No balneário está um grupo de jogadores a chorar, revoltados. Se pensam que os empurraram enganam-se. Foram eles que me pediram para vir aqui dizer que não os empurram", atirou o líder na sala de conferência de imprensa.