Presidentes de V. Guimarães e Sporting reunidos

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, estão em conversações no Estádio D. Afonso Henriques para procurar uma solução para o pagamento da dívida de quatro milhões de euros relativa à transferência de Raphinha do Minho para Alvalade.

A reunião ainda decorre nas instalações da SAD do Estádio D. Afonso Henriques.



Conforme o JN informou na quinta-feira, a SAD do V. Guimarães impôs uma ação judicial contra o Sporting a pedir a insolvência da sociedade dos leões, reclamando uma dívida a rondar os quatro milhões de euros referentes à transferência do extremo Raphinha dos minhotos para os leões.