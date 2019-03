Presidentes saem em silêncio de reunião na Cidade do Futebol

Hoje às 17:43 Facebook

Os presidentes de clubes que, na tarde desta quinta-feira, estiveram reunidos em Oeiras, deixaram o local, sem prestar declarações.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, às 16.50 horas, foi o primeiro líder dos três grandes a abandonar a reunião, que no global terá durado cerca de duas horas.

Mas, logo a seguir, saiu Frederico Varandas, presidente do Sporting. Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, também já deixou a Cidade do Futebol.

Em comum, os dirigentes optaram pelo silêncio, opção também tomada por Fernando Gomes, líder federativo e anfitrião da reunião.

Em cima da mesa estiveram, ao que foi possível apurar, vários temas do futebol português, como a carga fiscal, calendários e pausas competitivas, limitação de empréstimos e os rendimento das apostas desportivas.