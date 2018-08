"Pressões e ambiente intimidatório" na reunião de Alvalade

25 Maio 2018 às 20:07 Facebook

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado em que lamenta o facto de o conselho diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, não ter aceitado as propostas do organismo presidido por Jaime Marta Soares.

Essas propostas passavam pela realização de eleições a dois de setembro e, no documento, a mesa constata ainda "as ameaças e o ambiente intimidatório criado e a que foram sujeitos os seus membros e membros demissionários do Conselho Fiscal e Disciplinar nas próprias instalações do clube".

Eis o comunicado na íntegra:

1) Para a Mesa da Assembleia Geral é inequívoca a situação de profunda instabilidade e crescente divisão que atingiu o Clube e a necessidade de, o mais rapidamente possível, repor a normalidade e a coesão do mesmo, e considera também que apenas os Sócios têm plena legitimidade para apurar a responsabilidade por esta situação e determinar a solução mais adequada para os destinos do Clube.



2) A Mesa da Assembleia Geral não pode ignorar os inúmeros pedidos de sócios, correspondentes a milhares de votos, para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para destituição do Conselho Diretivo.



3) Importa assinalar que a Mesa da Assembleia Geral apresentou ao Conselho Diretivo uma solução que teria permitido a sua continuidade em funções até novas eleições, a realizar na data de 2 de setembro de 2018, solução que teria evitado qualquer hiato na gestão do Clube e mais teria contribuído para limitar os danos resultantes da situação de instabilidade criada nos últimos meses.



4) A Mesa da Assembleia Geral constatou a insistente rejeição por parte do Conselho Diretivo dessa solução, o que obriga à realização de uma Assembleia Geral Extraordinária visando a destituição dos membros do Conselho Diretivo. Esta é a solução que mais respeita a vontade dos Sócios e mais rapidamente pode restabelecer a normalidade no e do Clube, à luz do comportamento do Conselho Diretivo e a sua reiterada oposição a qualquer outra das alternativas sugeridas pela Mesa da Assembleia Geral.