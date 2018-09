Prima de Bernardo Silva troca o Sporting pelo Braga

Hoje às 19:50 Facebook

Matilde Fidalgo, defesa de 24 anos, reforça a equipa feminina do clube minhoto.

Matilde é defesa lateral. Muda-se para o Minho após uma época no Sporting. Do currículo da futebolista constam oito títulos, três campeonatos nacionais, três taças de Portugal e duas supertaças, troféus conquistados ao serviço do Sporting e Futebol Benfica, clube onde se formou.

"Sinto-me muito contente. Vai ser uma boa oportunidade para poder evoluir enquanto jogadora. A época não podia ter começado melhor para o Braga, começaram com a vitória na supertaça e visiono uma época feliz", disse a internacional portuguesa ao site oficial do Braga.