Primeira convocatória de Bruno Lage conta com duas novidades

O Benfica divulgou este sábado a lista de convocados para o jogo frente ao Rio Ave, a primeira com Bruno Lage no comando técnico da equipa encarnada, após a saída de Rui Vitória. Ferreyra e Castillo são as novidades: os dois jogadores não constaram na ficha de jogo da partida frente ao Portimonense, que os encarnados perderam por 2-0.

Eis a lista de convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos;

- Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo;

- Médios: Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson, João Félix, Krovinovic, Cervi e Salvio;

- Avançados: Seferovic, Ferreyra e Castillo.