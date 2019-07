Primeira mulher a vencer prova de karting em Espanha é portuguesa e tem oito anos

Adriana Castro Hoje às 22:57 Facebook

Tem oito anos e é portuguesa. Maria Germano Neto é a primeira mulher a ganhar uma prova na categoria Alevín no Campeonato de Espanha de Karting.

A quarta prova do campeonato espanhol decorreu durante o fim de semana no Kart Center de Campillos, em Málaga, Espanha. A vimaranense Maria Germano Neto, de oito anos, compete pela categoria mais jovem - Alevín -, e tornou-se na primeira mulher a vencer uma prova do campeonato de Espanha nesse grau.

De acordo com a revista espanhola "Vroomkart", a piloto portuguesa venceu o rival, Hugo Sanchez, por 27 milésimas de segundo.

A jovem piloto está a participar no Campeonato de Espanha de Karting na equipa de Fernando Alonso, FA Racing, a convite do piloto, desde março. A próxima prova será também a final do campeonato, a 28 e 29 de setembro, em Zuera.

A piloto portuguesa conquistou o primeiro lugar na Taça de Portugal. Em 2018, como cadete, a Taça Bridgestone, em Viana do Castelo, também foi dela. Este ano ganhou o Open de Portugal, em Bombarral.