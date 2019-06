Mais um reforço para Miguel Cardoso e Josué à procura de novo clube

JN Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Giorgos Athanasiadis é a mais recente aquisição do AEK do treinador português Miguel Cardoso. Na Turquia, Josué rescindiu com o Akhisar e está à procura de uma nova aventura.

Benfica: ​​​​​​Raúl de Tomás já não é apenas uma miragem. Segundo o jornal "A Bola", o diretor geral dos merengues, José Ángel Sánchez, disse que a transferência não está longe de se concretizar. O dirigente confirmou que o clube está a negociar "diretamente" com o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, e que o negócio se poderá fazer por um valor entre 20 e 25 milhões de euros. Quem está também na luta pelo avançado espanhol é o Valência.

F. C. Porto: Cristián Pavón é o mais recente desejo dos dragões. O extremo, de 23 anos, atua no Boca Juniors e tem contrato válido até 2022. Segundo a TNT Sports, também Benfica e Los Angels Galaxy estão interessados em garantir os serviços do extremo argentino para 2019/20.

Sporting: Os leões garantiram a renovação de Tiago Rodrigues, avançado de 18 anos, que na última época jogou na equipa júnior. Tiago Rodrigues renovou por três épocas e fica agora ligado ao clube leonino até 2022.

Akhisar: O internacional português Josué chegou a acordo com o Akhisar para rescindir o contrato de forma amigável. O clube turco, que desceu de divisão, não preenche os requisitos do médio português, que passa a ser jogador livre e está disponível para encontrar outro clube.

AEK: O emblema grego anunciou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes Giorgos Athanasiadis. O guardião, de 26 anos, que esteve nas últimas três temporadas no Asteras Tripolis, assinou pela equipa do treinador português Miguel Cardoso até ao verão de 2023.