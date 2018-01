Sérgio Conceição: "Primeiros como desde o primeiro momento"

JN Hoje às 00:09 Facebook

Sérgio Conceição felicitou-se com "um triunfo muito difícil!" sobre o Tondela e, sobretudo, com o regresso dos dragões à liderança isolada. "Somos primeiros desde o início", verificou o treinador do F. C. Porto.

Após o jogo da noite desta sexta-feira, disputado no Estádio do Dragão, o F. C. Porto, mesmo com um jogo em atraso (ou metade dele, os 45 minutos agendados para o dia 21 de fevereiro, no Estoril), retoma o comando da liga portuguesa, com mais um ponto do que o Sporting. "Tem sido sempre assim. Desde o início que vamos à frente", observa o treinador portista.

"É muito importante ir à frente e este trajeto só demonstra o caráter da equipa. Mas, o importante é chegar a maio com pelo menos um ponto de avanço. É para isso que trabalhamos e é para isso que continuaremos a dar todo o nosso melhor", acrescentou o técnico portista.

Conceição deu "parabéns aos jogadores, a toda a equipa" e felicitou-se com "um triunfo muito importante". "Era um jogo que se revia difícil e que se comprovou assim. Parabéns também ao Tondela, que fez um jogo, pelo menos no aspeto defensivo", disse o treinador do F. C. Porto, que já foi abordando o próximo desafio.

"O jogo com o Sporting [ndr: quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, em Braga] será mais um duelo difícil, mas que queremos vencer. Temos a determinação de ganhar títulos. O grupo está muito focado. A Taça da Liga é muito importante", rematou Sérgio Conceição.