Príncipe William vibra com o regresso do Aston Villa à liga inglesa

Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Aston Villa, um dos clubes históricos do futebol britânico, consumou esta segunda-feira o regresso à primeira liga inglesa, ao vencer (2-1) o Derby County na final do play-off no Estádio de Wembley, em Londres. Um jogo que contou com o príncipe William eufórico nas bancadas.

O avançado holandês Anwar El-Ghaz inaugurou o marcador para o conjunto de Dean Smith - do qual John Terry é técnico adjunto -, aos 44 minutos, antecipando-se, de cabeça na pequena área, à defesa adversária.

Aos 59, o médio escocês John McGinn aproveitou uma saída em falso do guarda-redes e, quase involuntariamente, cabeceou para o fundo da baliza, sentenciando, praticamente, o encontro e a subida.

Martyn Waghorn (82 minutos), liberto na área, ainda reduziu para 2-1, mas o conjunto de Frank Lampard não conseguiu evitar a derrota, num Wembley lotado por 85.826 espetadores.

O Aston Villa já foi por sete vezes campeão de Inglaterra, a última em 1981, conquistou por sete vezes da Taça de Inglaterra, cinco Taças da Liga e uma Supertaça.

Em termos internacionais, ganhou a Taça dos Campeões Europeus em 1982, ano em que ganhou a Supertaça europeia, vencendo ainda a efémera Taça Intertoto, em 2001.

O Norwich City e o Sheffield United, respetivamente, primeiro e segundo classificados do Championship, já tinham garantido a subida, em função da classificação.

O modelo dita um play-off entre as equipas que ficaram entre o terceiro e sexto posto, sendo que o Aston Villa tinha sido quinto e o Derby County sexto, tendo afastado, nas meias-finais, respetivamente, o West Bromwich Albion, no desempate por penáltis, e o Leeds United.