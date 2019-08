Princípio de acordo por Bas Dost e renovação no Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07, atualizado às 22:46 Facebook

Bas Dost está prestes a ingressar na equipa de Gonçalo Paciência e o Benfica renovou com mais um jogador. O treinador do PSG abordou o futuro de Neymar e Bale fica no Real Madrid.

Sporting: O holandês Bas Dost está a um passo de se transferir para a liga alemã. O Sporting emitiu, este sábado, um comunicado no qual confirma um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, clube onde joga o português Gonçalo Paciência. O Eintracht Frankfurt também já fez o ponto de situação: o clube alemão referiu que faltam ultimar os últimos detalhes da transferência e que a oficialização do jogador deve acontecer ainda este fim de semana. Os valores do negócio não foram revelados.

Benfica: Os encarnados anunciaram a renovação de Sérgio Andrade. O médio de 18 anos estendeu o vínculo com o Benfica, clube onde chegou em 2015/16, e na época passada, esteve cedido ao Belenenses onde disputou 32 jogos e marcou seis golos.

PSG: Neymar continua a ser associado ao Barcelona e volta a não ir a jogo devido a lesão. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rennes, Thomas Tuchel, treinador dos parisienses, abordou uma eventual saída do brasileiro e confirmou a ausência de Neymar no segundo jogo da Liga francesa, devido a lesão. "Se não houver uma solução, fica no PSG. É meu jogador e quando penso numa equipa forte, ele está incluído. É sensível e vou sempre protegê-lo. Quero vê-lo jogar ao melhor nível durante 90 minutos, com agressividade e muito drible. Não está recuperado da lesão, por isso não entra na convocatória",disse Tuchel.

Brescia: Depois de falhadas as negociações com o Flamengo, a "La Gazzetta dello Sport" garante que o Brescia já fechou a contratação de Mario Balotelli.

Bayern Munique: Depois de Renato Sanches ter voltado a falar do futuro no clube alemão e de ter recebido um aviso do presidente "para se acalmar", o português foi multado pelo Bayern Munique em 10 mil euros, garante o "Bild".

Real Madrid: ​​​​​​​Depois de vários rumores, Gareth Bale fica nos merengues. No final do triunfo frente ao Celta, Zidane confirmou a permanência do jogador: "Bale vai ficar na equipa".