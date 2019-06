Problema cardíaco afasta Joel da CAN

JN Hoje às 16:53 Facebook

Joel Tagueu, jogador do Marítimo que estava ao serviço dos Camarões, na CAN, está fora da competição africana. De acordo com um comunicado emitido pela federação camaronesa de futebol, foi detetado um problema cardíaco ao avançado do Marítimo, um problema que lhe poderia causar morte súbita no relvado.

"O médico da equipa, o dr. William Ngatchou, detetou uma anomalia na implantação de uma artéria coronária. A suspeita foi levantada no Catar e confirmada já no Egito, não havendo risco-zero no risco de morte súbita sobre o terreno do jogo", pode ler-se na explicação dada pela federação camaronesa no twitter.

Joel, avançado do Marítimo, que na temporada passada alinhou em 34 partidas e apontou 10 golos, tem apenas 25 anos, e mais uma época de contrato com o Marítimo.