Problemas com as passagens adiam o Aves-Marítimo para domingo

O Marítimo anunciou esta terça-feira o adiamento da deslocação ao terreno do Desportivo das Aves, da quarta jornada da Liga, para domingo, devido a problemas com as passagens.

"O jogo da quarta jornada da Liga, entre o Desportivo das Aves e o Marítimo, inicialmente marcado para o próximo sábado, foi adiado para domingo. Isto devido a problemas com as passagens entre a Madeira e a cidade do Porto", informou o clube insular no site oficial.

A concluir o comunicado, o Marítimo indicou que a hora do jogo será "provavelmente a partir das 16 horas".