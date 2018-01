Problemas mecânicos deixam Elisabete Jacinto fora da Africa Race

Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Elisabete Jacinto desistiu da décima Africa Eco Race, na sequência de problemas mecânicos na etapa de quinta-feira, quando a equipa portuguesa se encontrava no segundo lugar da categoria. No entanto, a piloto vai continuar a acompanhar a prova até Dakar fora da competição.

No troço de quinta-feira, o diferencial da frente do camião MAN TGS partiu e obrigou a equipa a circular mais devagar. Elisabete Jacinto conseguiu levar o veículo até à meta do dia, mas esta sexta-feira já não foi possível continuar.

"Na chegada ao acampamento, empenharam-se em resolver a situação mas não foi possível encontrar uma solução que permitisse aos portugueses continuar a corrida", revela a assessoria de imprensa da piloto.

"Falámos com os concorrentes que tinham camiões iguais ao nosso mas nenhum deles tinha a peça. Contactámos com o importador em Portugal e havia uma possibilidade de mandar vir a peça de Casablanca. A nossa ideia era fazer a reparação no dia de descanso e continuar na corrida a partir da Mauritânia. Mas por causa do fim-de-semana essa hipótese foi desde logo inviabilizada porque necessitavam de pelo menos quatro dias úteis para enviar a peça", explicou Elisabete Jacinto, lamentando o sucedido, numa altura em que estava a conseguir seguir "bastante rápido".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Pelo segundo ano, a portuguesa fica pelo caminho na competição que ruma em direção a Dakar, numa altura em que se encontrava no quinto lugar - depois de ter perdido mais duas horas a completar a etapa de quinta-feira com o camião avariado. Jacinto vai continuar a percorrer terras africanas até ao Senegal, mas fora da competição.