Processo disciplinar ao Benfica por cânticos em jogo de futsal

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Benfica pelos cânticos dos adeptos a uma futsalista do Sporting.

Aconteceu durante o dérbi do passado domingo (que as águias venceram por 2-1), quando a capitã do Sporting, Débora Queiroz, se lesionou.

Num gesto de fair-play, Inês Fernandes, atleta do Benfica e médica de profissão, procurou ajudá-la, mas, pelo que se percebe num vídeo da transmissão da BTV, que foi publicado na página Sporting com Filtro, a reação dos adeptos não foi meiga.

"Deixa-a morrer", cantaram os adeptos "encarnados" quando a atleta do Sporting, lesionada, recebia assistência.