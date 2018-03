Procurador abre inquérito por homicídio involuntário à morte do capitão da Fiorentina

Hoje às 14:41 Facebook

O Procurador de Udine anunciou a abertura de um inquérito por homicídio involuntário à morte do capitão da Fiorentina, Davide Astore, encontrado morto no quarto do hotel da equipa, no domingo.

"Abrimos um procedimento criminal por homicídio involuntário contra pessoas desconhecidas, e pedimos a realização da autópsia", disse o procurador de Udine, Antonio Nicolo, citado pelo jornal desportivo "Gazetta dello Sport".

O exame, marcado para terça-feira, será confiado ao médico legista Carlo Moreschi e ao anatomopatologista Gaetano Thiene, da Universidade de Pádua. O funeral de Astori será em Florença na quinta-feira, às 10 horas, na Basílica de Santa Cruz.

Astori, que tinha renovado contrato com o clube de Florença esta semana, foi encontrado sem vida, num quarto do hotel onde estava instalado com a equipa, no domingo, em Udine.

Pouco depois de ser divulgada a morte do futebolista, através das redes sociais do clube, o procurador de Udine disse que o jogador morrera "devido a uma paragem cardiorrespiratória, de causas naturais".

Antonio Nicolo, falando ao jornal italiano "Corriere dela Sera", admita ser "estranho que tal aconteça a profissionais tão monitorizados e sem quaisquer sinais de risco", o que explica, agora, o anúncio da abertura do inquérito.