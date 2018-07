28 Abril 2018 às 23:29 Facebook

Riley McGree, médio de 19 anos do Newcastle Jets, da liga australiana, marcou um "golo de escorpião" frente ao Melbourne City, que promete ameaçar a batida de bicicleta de Ronaldo frente à Juventus, no início de abril.

No encontro de sexta-feira entre o Newcastle Jet e o Melbourne City, a contar para a meia-final do playoff de apuramento do campeão nacional, o jovem Riley McGree foi o autor de um golaço que pode muito bem concorrer ao título de golo do ano. O Newcastle Jets perdia por 0-1 quando, aos 57 minutos, o médio de 19 anos empatou a contenda, com um pontapé de calcanhar.

A equipa treinada pelo britânico Ernie Merrick, afastada dos troféus desde 2008, acabou por ganhar 2-1 e vai disputar a final da Liga australiana.