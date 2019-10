Promessa de 17 anos nos convocados do Luxemburgo para embate com Portugal

Hoje às 09:10 Facebook

A chamada do avançado Alessio Curci, de 17 anos, é a grande novidade na lista de convocados do selecionador do Luxemburgo, Luc Holtz, para o embate com Portugal, a contar para o Grupo B da fase de qualificação para o Europeu de 2020.

O ponta de lança joga nas camadas jovens dos alemães do Mainz e pode ter a estreia pela equipa principal a 11 de outubro, às 19.45 horas, no Estádio José Alvalade. De fora dos 23 convocados ficou o médio Christopher Martins, do Young Boys, devido a lesão.

Eis a lista :

Guarda-redes - Emanuel Cabral (Fola), Anthony Morris (Virton) e Ralph Schon (Strassen).

Defesas - Dirk Carlson (Karlsruhe), Maxime Chanot (New York City FC), Lars Gerson (Norrköping), Tim Hall (Karpaty Lviv), Laurent Jans (Paderborn), Kevin Malget (Virton), Marvin Martins (Karpaty Lviv) e Vahid Selimovic (Apollon Limassol).

Médios - Leandro Barreiro (Mainz), Florian Bohnert (Mainz), Chris Philipps (Légia Varsóvia), Danel Sinani (F91), Aldin Skenderovic (Progrès), Olivier Thill (Ufa) e Vincent Thill (Orléans).

Avançados - Alessio Curci (Mainz), Daniel da Mota (Racing), Maurice Deville (Mannheim), Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev) e David Turpel (Virton).