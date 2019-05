Promessa do Inter de Milão morre com apenas 15 anos

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:51 Facebook

A jovem promessa do Inter de Milão Maicol Lentini, de apenas 15 anos, morreu este domingo vítima de uma doença prolongada.

Os nerazzurri estão de luto. Maicol Lentini, uma das jovens promessas do Inter de Milão, morreu em casa este domingo em Xerbolò, na zona de Pavia vítima de uma doença prolongada.

O jovem jogador, de apenas 15 anos, foi obrigado a retirar-se dos relvados em 2017 para tratar da doença mas, apesar de terem chegado notícias animadoras sobre o estado clínico, Maicol Lentini acabou por morrer este domingo.

O Inter já emitiu um comunicado a lamentar a morte do jovem atleta: "É com uma imensa dor que o Inter comunica o falecimento do jovem Maicol Lentini. Os proprietários, os dirigentes, a equipa jovem da qual Maicol fazia parte, assim como a equipa principal e os adeptos, estão ao lado da sua família neste dia de grande dor para todos", pode ler-se.