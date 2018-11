Promessa é promessa: Ricardo Costa dá camisola e recebe queijos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:40 Facebook

O central Ricardo Costa cumpriu uma promessa e ofereceu a camisola ao grande admirador Luís Barbosa, do Vale Formoso, que este domingo perdeu (7-0) frente aos Beirões para a Taça da Portugal.

No início da semana, Luís Barbosa, central do Vale Formoso, fez questão de mandar uma mensagem ao Tondela, adversário na Taça de Portugal, na qual demonstrava toda a admiração por Ricardo Costa, central dos beirões e ex-jogador do F. C. Porto. O jovem jogador da equipa açoriana foi mais longe e fez mesmo uma proposta: sugeriu receber uma camisola de Ricardo Costa e, em troca, oferecia quatro queijos fabricados na queijaria em que trabalha, nas Furnas (São Miguel).

O Tondela mostrou a mensagem ao central português e, apesar de não ter sido convocado para o jogo deste domingo, que terminou com a vitória (7-0) beirã e o apuramento inédito para os oitavos de final da Taça de Portugal, Ricardo Costa fez questão de descer aos balneários para oferecer a camisola e receber os prometidos queijos.

O momento foi partilhado pelos auriverdes nas redes sociais. "Promessa é promessa", escreveu o Tondela.