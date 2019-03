"Proposta interessante de França" para Herrera

Hoje às 20:11 Facebook

Jesús Martínez, presidente do Pachuca, afirma que o médio do F.C. Porto tem diversas ofertas para a próxima época, incluindo "uma proposta interessante de França".

"Gostava muito de o ver a jogar em Espanha, ou Itália, mas sei que ele tem uma proposta muito interessante de França. A atenção que ele está a atrair é um orgulho para nós e para o México. Tem quatro ou cinco propostas de contrato muito interessantes", disse Martinez, citado pela imprensa mexicana.

Héctor Herrera foi já diversas vezes apontado à liga francesa, designadamente ao Olympique Lyonnais. O internacional mexicano termina contrato em junho com o F. C. Porto, pelo que está disponível para assinar contrato com outro clube.

A imprensa espanhola também tem noticiado o interesse do Atlético de Madrid.

Formado no Pachuca, Herrera chegou ao F.C. Porto em 2013 e soma 233 jogos e 36 golos marcados pelos dragões.