Proposta por Raphinha e André Silva perto do Eintracht

Raphinha está prestes a deixar Alvalade e Bruno Gaspar assinou pelo Olympiacos. O PSG anunciou a chegada de um guarda-redes e André Silva está perto de assinar pelo Eintracht.

Sporting: ​ ​​​​​​Bruno Gaspar vai jogar no Olympiacos, treinado por Pedro Martins. O clube grego confirmou a contratação do lateral direito, de 26 anos, que já não integrava o plantel principal leonino, depois de ter chegado ao Sporting no início de 2018/19, com um contrato válido por quatro temporadas.

Já Raphinha está perto de assinar pelo Rennes, da liga francesa. O JN apurou que os leões receberam uma nova proposta pelo extremo brasileiro, que está a ser analisada. O L'Équipe avança que o negócio pode render cerca de 20 milhões de euros ao clube de Alvalade.

Famalicão: Roderick Miranda, que alinhava nos gregos do Olympiacos, foi oficializado até ao final da época. O jogador, de 28 anos, regressa a Portugal duas temporadas depois de ter assinado pelo Wolverhampton, clube que o cedeu aos gregos na época transata.

Galatasaray: Falcao já chegou a Istambul para assinar pela equipa turca. Este domingo, as medidas de segurança tiveram de ser reforçadas, já que milhares de adeptos aguardavam a chegada do jogador colombiano, ex-F. C. Porto.

Eintracht Frankfurt: André Silva pode estar perto de assinar pelo clube alemão. Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o avançado vai ser emprestado pelo Milan e o clube alemão fica com opção de compra.

PSG: O campeão francês oficializou a chegada do guarda-redes Sergio Rico, do Sevilha. O espanhol chega por empréstimo até ao final da temporada.