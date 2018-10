Prosegur reage após alegadas revistas abusivas no clássico

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:27 Facebook

O F. C. Porto apresentou uma queixa nas instâncias desportivas por alegadas revistas abusivas aos adeptos dos azuis e brancos antes do clássico frente ao Benfica, no Estádio da Luz. A empresa já reagiu.

Ao JN, a Prosegur, empresa de segurança privada responsável pelas revistas, emitiu um comunicado, esta quarta-feira. "A Prosegur condena todo e qualquer comportamento que possa ser encarado como abusivo ou atentatório das liberdades individuais de todos os cidadãos. Sublinhamos que a conduta dos nossos colaboradores, nas diversas áreas de atuação da Prosegur é, e sempre foi, pautada pelo máximo profissionalismo e merecedora de elogios em múltiplas ocasiões, nomeadamente em eventos desportivos nacionais e internacionais", pode ler-se, salientado que as queixas vão ser averiguadas.

"As acusações agora feitas serão, seguramente, averiguadas pelas autoridades competentes, pelo que a Prosegur acompanhará com a máxima colaboração o desenrolar das diligências necessárias para o apuramento da verdade dos factos", refere.

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques revelou que adeptas do clube azul e branco apresentaram queixa devido à forma como foram revistadas antes de entrar no Estádio da Luz.