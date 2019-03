Prosseguem as conversações para a renovação de Rafa Silva com o Benfica

Nuno Barbosa Hoje às 12:56 Facebook

Empresário do internacional português assume, ao JN, que já reuniu com a direção do Benfica tendo em vista o prolongamento da ligação de Rafa Silva aos encarnados

"Estamos a conversar em relação a esse tema e fica só por aí. O resto são da 'faits divers'", disse António Araújo, ao JN, na manhã desta segunda-feira, a propósito da intenção do Benfica em renovar o contrato de Rafa Silva.

De acordo com o jornal "O Jogo", Luís Filipe Vieira pretende dar "um novo impulso" às negociações após o regresso do jogador da seleção nacional, que defronta a Sérvia esta noite. Pela parte que lhe toca, o empresário não quer falar em "timings": "Não sei se fica definido esta semana ou na próxima, isso não é importante. O que importa é que estamos a conversar. Já reunimos e continuamos a conversar".

Contratado ao Braga na temporada de 2016/17, por 16,8 milhões de euros, Rafa está a cumprir a melhor época da carreira, tendo já assinado 14 golos nos 35 jogos que realizou pelo Benfica na presente temporada, o que lhe valeu o regresso às opções do selecionador Fernando Santos.

Indiscutível com Bruno Lage no comando das águias, o atual contrato de Rafa liga-o ao clube até 30 de junho de 2021, mas o estatuto que conquistou na equipa promete garantir-lhe, em breve, uma folha salarial mais condizente com a qualidade que tem demonstrado nos relvados.

Refira-se que Samaris é outro jogador com quem Luís Filipe Vieira pretende renovar contrato, sendo que a atual ligação do grego termina no final da presente temporada. O médio tem outros pretendentes, nomeadamente o Galatasaray da Turquia.