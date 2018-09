Protesto contra falta de WC e autocarro apedrejado no Coimbrões-Lourosa

JN Hoje às 19:27 Facebook

Um autocarro com adeptos do Lusitânia de Lourosa foi, este domingo à tarde, apedrejado à saída do estádio do Coimbrões, na sequência de desacatos que ocorreram ainda durante o jogo do Campeonato de Portugal. Durante a partida, uma adepta da equipa visitante interrompeu o encontro, para fazer um inusitado protesto.

Os primeiros incidentes ocorreram ainda na primeira parte do jogo, quando uma adepta invadiu o relvado, em protesto contra a inexistência de casas de banho para mulheres no estádio de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia. A PSP foi chamada e conseguiu retirar a mulher do recinto, tendo pedido um reforço policial, de forma a acalmar os ânimos dos adeptos das duas equipas, revela o jornal "O Jogo".

Já no exterior do recinto, o autocarro da equipa de Lourosa, que perdeu por 2-1, foi apedrejado e ficou com alguns vidros partidos.