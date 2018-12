Protesto dos "coletes amarelos" obriga liga francesa a adiar jogos

Hoje às 18:24 Facebook

A Liga francesa de futebol remarcou esta sexta-feira seis jogos da 17.ª jornada, adiados a pedido das autoridades, devido à mobilização do movimento dos "coletes amarelos", para 15 e 16 de janeiro de 2019, anunciou o organismo em comunicado.

"Os jogos Mónaco-Nice e Saint-Étienne-Marselha terão lugar na quarta-feira, 16 de janeiro, devido ao Marselha-Mónaco, que se realiza no domingo, 13 de janeiro", explicou a Liga.

O embates Paris Saint-Germain-Montpellier, Angers- Bordéus, Nîmes-Nantes e Toulouse-Lyon, "serão marcados em 15 ou 16 de janeiro, após discussão com as emissoras oficiais da 'Ligue 1'", especifica o comunicado.

Para já, apenas não foram adiados os embates Guingamp-Amiens e Rennes-Dijon, no sábado, e ainda o Estrasburgo-Caen e o Lille-Reims, ambos no domingo.

A partida entre os monegascos e o Nice deveria abrir hoje a 17.ª ronda.

Em causa está a perturbação provocada pelas ações do movimento dos "coletes amarelos", já que os protestos e as manifestações alastraram-se de Paris a outras regiões do território francês.