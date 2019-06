Próximos Mundiais de Clubes no Qatar

Hoje às 17:48 Facebook

Antes de receber o Campeonato do Mundo de seleções, em 2022, o país do Golfo Pérsico será testado com as melhores equipas de cada continente.

A FIFA anunciou esta segunda-feira que os dois próximos Mundiais de Clubes, em 2019 e 2020, serão realizados no Qatar, país que sucede assim aos Emirados Árabes Unidos como organizado da competição.

Estas vão ser as duas últimas edições no atual formato do Mundial de Clubes (com os campeões de cada confederação mais um clube do país anfitrião, neste caso o Qatar), já que, em 2021, tal como já anunciado pela FIFA, a prova será disputada com 24 equipas.

Deste modo, a FIFA aproveitará para testar as condições que vão receber o próximo Campeonato do Mundo, em 2022.